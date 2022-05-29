«Спартак» обыграл баннер фанатов «Динамо»: «Ваша мечта. Наш триумф»

«Спартак» потроллил фанатов «Динамо» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» в социальных сетях потроллил фанатов «Динамо» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Московский клуб разместил пост со следующим содержанием: «Ваша мечта. Наш триумф».

Таким образом красно-белые обыграли баннер фанатов «Динамо», который появился на трибунах перед матчем.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.