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«Спартак» обыграл баннер фанатов «Динамо»: «Ваша мечта. Наш триумф»

«Спартак» потроллил фанатов «Динамо» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России
Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» в социальных сетях потроллил фанатов «Динамо» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Московский клуб разместил пост со следующим содержанием: «Ваша мечта. Наш триумф».

Таким образом красно-белые обыграли баннер фанатов «Динамо», который появился на трибунах перед матчем.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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