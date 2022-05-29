Шварц объяснил, почему Лещук стоял на воротах «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил выбор вратаря на финал БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» (1:2).

— Макаров и Моро поздновато вышли на поле. Вы так не считаете?

— Если говорить о ребятах, не считаю, что они поздно вошли в игру. У нас и до этого были опасные моменты в штрафной соперника.

— Почему был сделан выбор в пользу Игоря Лещука, а не Шунина?

— На предматчевой пресс-конференции я сказал, что у нас оба вратаря сильные, но так как Лещук отыграл весь Кубок, было принято решение в его пользу. Если бы ход игры закончился пенальти, преимущество было бы на нашей стороне, так как мы уже побеждали в серии пенальти.