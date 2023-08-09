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Сегодня, 08:35

«Спартак» — «Пари НН»: видеообзор матча 2-го тура FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» в Кубке России победил «Пари НН» со счетом 5:4.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:4. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена».

Счет в матче открыл защитник московского клуба Леон Классен (девятая минута). Затем преимущество красно-белых увеличил полузащитник Данил Пруцев (15-я). На 29-й минуте нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов отыграл один мяч, а через семь минут форвард «Спартака» Павел Мелешин забил третий гол своей команды.

В начале второго тайма полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян (46-я) сократил отставание команды, а через четыре минуты защитник нижегородцев Виктор Александров сравнял счет в матче. На 56-й минуте Сулейманов вывел «Пари НН» вперед, реализовав пенальти после отмененного гола полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

Победу «Спартаку» принесли голы Михаила Игнатова (81-я) и Квинси Промеса (90-я).

«Спартак» с 6 очками возглавляет группу D Кубка России, «Пари НН» — на втором месте (2 балла).

В следующем туре красно-белые 29 августа дома сыграют с «Динамо», а нижегородцы в этот же день примут «Краснодар».

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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