Агент Рябчука: «Олег очень рад дебютировать за «Спартак» и функционально готов играть полный матч»

Жоа Перейра, агент молдавского защитника Олега Рябчука, высказался о дебюте игрока в официальном матче за «Спартак».

«Олег очень рад дебютировать за «Спартак». Рябчук — профессионал. Я думаю, что он уже функционально готов играть полный матч 90 минут, но все зависит от решения тренера. Адаптация в команде у него проходит отлично, он ведь прекрасно говорит по-русски», — цитирует Перейру Metaratings.ru.

Рябчук дебютировал за московскую команду в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (5:4). Защитник вышел на поле вместо Леона Классена на 57-й минуте встречи.

25-летний футболист в августе перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса», подписав контракт с красно-белыми до 2026 года.