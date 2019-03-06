"Спартак" отправился на матч Олимп-Кубка России с "Уралом"

Сегодня "Спартак" вылетает на матч 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Урала". Главный тренер Олег Кононов включил в список 24 футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Антон Шитов.

Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Павел Маслов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луиз Адриану, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.

Защитник Илья Кутепов не сможет помочь красно-белым из-за дисквалификации.

Матч "Урал" – "Спартак" начнется завтра в 17:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:1.