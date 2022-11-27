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Сегодня, 13:35

«Спартак» на удачу поменял отель в Санкт-Петербурге перед матчем Кубка России против «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Спартак» решил поменять отель, в котором они обычно останавливались во время игр с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, сообщает «РБ Спорт».

Ранее московская команда останавливалась в одном из отелей, который находится на Крестовском острове и проигрывала большинство матчей питерской команде. В этот раз футболистов на удачу поселили в один из отелей на Невском проспекте. В этом же месте проживала сборная России перед матчами Евро-2020.

Последний раз москвичи выигрывали «Зенит» в Санкт-Петербурге в январе 2019 года (3:0).

27 ноября «Спартак» сыграет с питерской командой в 6-м туре Кубка России. Начало — 16.00 мск. Красно-белые возглавляют группу В с 12 очками за 5 туров. Команда из Санкт-Петербурга набрала 9 очков и занимает третье место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-na-fart-pomenyal-otel-v-sankt-peterburge/

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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