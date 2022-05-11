«Спартак» разгромил «Енисей» и в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграет с «Динамо»

«Спартак» обыграл «Енисей» и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России

Читать «СЭ» в

«Спартак» обыграл «Енисей» на своем поле в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России — 3:0.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

В финале Кубка «Спартак» сыграет с московским «Динамо», которое вчера победило «Аланию» (3:0) в другом полуфинальном матче.

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».