«Спартак» разгромил «Енисей» и в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграет с «Динамо»
«Спартак» обыграл «Енисей» и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» обыграл «Енисей» на своем поле в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России — 3:0.
В составе красно-белых отличились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.
В финале Кубка «Спартак» сыграет с московским «Динамо», которое вчера победило «Аланию» (3:0) в другом полуфинальном матче.
Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».
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