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«Спартак» разгромил «Енисей» и в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграет с «Динамо»

«Спартак» обыграл «Енисей» и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» обыграл «Енисей» на своем поле в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России — 3:0.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

В финале Кубка «Спартак» сыграет с московским «Динамо», которое вчера победило «Аланию» (3:0) в другом полуфинальном матче.

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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