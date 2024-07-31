У «Спартака» и «Динамо» равенство по личным встречам в Кубке России

Столичные «Спартак» и «Динамо» встретятся в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.

В очных матчах в Кубке России команды одержали по четыре победы. Разность мячей — 11-9 в пользу динамовцев.

В чемпионате России преимущество по личным встречам у «Спартака» — 33 победы, 21 ничья и 10 поражений. Разность мячей — 112-71 в пользу красно-белых.

Предыдущий официальный матч команды провели 1 мая в рамках Кубка России. Тогда «Спартак» выиграл со счетом 2:0 и вышел в финал пути регионов. Голами отметились Александр Соболев и Михаил Игнатов.