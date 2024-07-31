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Сегодня, 08:00

Нино объяснил, почему попросил замену в матче с «Факелом»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Нино в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Факелом» (3:0).

— Это была сложная игра, как мы и предполагали, — начал футболист. — Команда соперника показала себя очень организованной. Но и мы провели хороший матч, поэтому нам удалось забить три мяча и добиться отличного результата.

— Почему ты попросил замену?

— Я попросил ее из-за желтой карточки, которую получил ранее. Подумал, что, если я совершу фол, то подвергну команду риску. Никаких физических проблем. Я подошел к игре в хорошем состоянии, и я хотел бы поблагодарить Ивана Карминати и Ариса Наглича (тренеров «Зенита» по физподготовке, — Прим. «СЭ»), которые проделали огромную работу в межсезонье и подвели нас к сезону в очень хорошей физической форме. Так что я в полном порядке. Дело было не в усталости, а в карточке.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».

ФК Зенит
Нино (Зенит)
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