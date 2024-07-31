Личка: «Ошибка Лещука? «Спартак» уже третий матч забивает подобный гол»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил ошибку голкипера Игоря Лещука в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Он отбивал мяч, тот угодил в ногу соперника... Тяжело сказать что-то. У нас это уже третий матч, когда «Спартак» забивает подобные голы. Фарт для красно-белых, наверное, и наша ошибка. У Окишора сегодня тоже был отличный шанс забить. Но когда атакующий игрок не реализует момент, никто так его не ругает, как вратаря, если тот ошибется... Сегодня просто отлично играл «Спартак», а мы не успевали за ними», — сказал Личка на пресс-конференции.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.