Личка: «При выборе состава не думал об отсутствии у «Спартака» Соболева»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как выбирал состав на матч группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

— Вы сегодня учитывали, определяя тактику, что в «Спартаке» нет Александра Соболева?

— Нет. Мы выбирали тактику, исходя из своей готовности после встречи чемпоната России. Дерби — тяжелый матч. Молодежь сегодня училась играть под давлением при большом количестве болельщиков, — сказал Личка на пресс-конференции.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.