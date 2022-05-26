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«Спартак» — «Динамо»: когда пройдет и где смотреть матч финала БЕТСИТИ Кубка России

Матч финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

29 мая в Москве на стадионе «Лужники» «Спартак» сыграет с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Динамо». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на matchtv.ru. Она начнется в 16.00.

В полуфинале Кубка красно-белые разгромили «Енисей» со счетом 3:0, а «Динамо» победило «Аланию» (3:0).

«Спартак» под руководством Паоло Ваноли стал 10-м в сезоне-2021/22 в РПЛ. «Динамо» с Сандро Шварцем заняло третью строчку с 53 баллами.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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