«Спартак» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России посетили ветераны клуба
«Спартак» на базе в Тарасовке посетили ветераны клуба. Они дали красно-белым напутствия перед матчем финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».
На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба «Спартака», присутствуют Сергей Родионов, Георгий Ярцев, Ринат Дасаев, Олег Романцев, Сергей Шавло и Александр Мирзоян.
Также вместе с ветеранами клуба на базу в Тарасовке приехал владелец «Спартака» Леонид Федун.
Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая.
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