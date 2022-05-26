«Спартак» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России посетили ветераны клуба

«Спартак» на базе в Тарасовке посетили ветераны клуба. Они дали красно-белым напутствия перед матчем финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба «Спартака», присутствуют Сергей Родионов, Георгий Ярцев, Ринат Дасаев, Олег Романцев, Сергей Шавло и Александр Мирзоян.

Также вместе с ветеранами клуба на базу в Тарасовке приехал владелец «Спартака» Леонид Федун.