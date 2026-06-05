Перес намерен подписать Майкла Олисе из «Баварии»

«Секретным трансфером» Флорентино Переса в случае переизбрания на посту президента «Реала» станет атакующий полузащитник сборной Франции и «Баварии» Майкл Олисе, сообщает The Telegraph.

79-летний функционер пообещал подписать самого дорогого игрока в истории клуба в случае своей победы на выборах, которые пройдут 7 июня. Он готов заплатить за новичка 150 миллионов евро.

По данным источника, речь идет о 24-летнем Олисе.

В сезоне-2025/26 он забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу в 52 матчах «Баварии». Transfermarkt оценивает стоимость француза в 150 миллионов евро.

В прошлом сезоне «Реал» набрал 86 очков и занял второе место в турнирной таблице Ла лиги. Чемпионом Испании стала «Барселона», которая опередила сливочных на 8 баллов.

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