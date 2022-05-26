Ваноли о финале БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках»: «Это судьба!»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» назвал судьбой возможность выиграть трофей в «Лужниках» спустя 23 года после того, как он в составе «Пармы» стал победителем Кубка УЕФА на этом же стадионе.

12 мая 1999 года «Парма», за которую выступал Ваноли, со счетом 3:0 разгромила в «Лужниках» французский «Марсель» и завоевала свой последний на данный момент международный трофей.

«Это судьба! И это классно, что страсть и желание порой приводят к таким вот моментам. Благодарен клубу за такую потрясающую возможность. Возможность выйти и биться за трофей, который «Спартак» ждет уже давно, именно на том стадионе, где я выигрывал Кубок УЕФА, забив в финале. Если такое загадать заранее, то вряд ли подобное вообще может осуществиться. Так что моя радость в случае победы будет двойной», — сказал Ваноли.

Московские «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок России в финальном матче турнира в «Лужниках» в воскресенье, 29 мая.

Полностью интервью Ваноли — утром в «СЭ»