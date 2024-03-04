Нападающий «Динамо» Нгамале пропустит ответный матч Кубка России против «Зенита»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил «СЭ» о сроках возможного возвращения нападающего бело-голубых Николя Муми Нгамале к играм за клуб.

— Нгамале занимается по индивидуальной программе, — сказал Родионов. — Пока у нас намечен план лечения. Мы смотрим. Есть какой-то прогресс. Будем решать уже о дальнейшем его выводе в группу по определенным результатам тестирования.

— Может ли он восстановиться к матчу Кубка России против «Зенита»?

— Нет, не восстановится, даже еще не начнет тренироваться в это время с группой. Поэтому там речи о «Зените» нет. После паузы на матчи сборных — может быть.

В сезоне-2023/24 Нгамале забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за «Динамо».

3 марта 29-летний камерунец пропустил матч 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) по решению медицинского штаба.

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» состоится 13 марта. В первом матче бело-голубые одержали победу со счетом 1:0.