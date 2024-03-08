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8 марта, 10:55

Чавес — о «Зените»: «Они сделали много приобретений. Но у нас хорошая команда, и мы будем бороться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что скажешь о матче с «Зенитом» в Кубке России?

— Да, это будет очень сложный матч из-за их качества. Они также сделали много приобретений этой зимой, что также поможет им освежать состав, играя в двух соревнованиях. Но у нас тоже хорошая команда, и мы будем бороться.

29 ноября 2023 года «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 0:1 в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Ответная встреча состоится 12 марта в Санкт-Петербурге.

Луис Чавес
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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