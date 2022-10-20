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Сегодня, 19:30

«Сочи» — «Урал»: Влут жестко столкнулся с Адамовым. Обоих игроков заменили

Анна Горшкова
Корреспондент
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Во втором тайме матча «Сочи» — «Урал» в Кубке России произошло серьезное столкновение.

Игрок гостей Рай Влут и вратарь «Сочи» Денис Адамов получили повреждения в ходе столкновения. Форвард врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу.

В итоге Влута унесли на носилках, вместо него вышел Юрий Железнов. Адамова с сотрясением тоже увели, на его место вышел Николай Заболотный.

Счет в матче 3:1 в пользу «Урала».

Кубок России. Группа D
20 окт, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Урал
Денис Адамов
ФК Сочи
ФК Урал
Рай Влут
0
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