«Сочи» — «Урал»: Влут жестко столкнулся с Адамовым. Обоих игроков заменили

Во втором тайме матча «Сочи» — «Урал» в Кубке России произошло серьезное столкновение.

Игрок гостей Рай Влут и вратарь «Сочи» Денис Адамов получили повреждения в ходе столкновения. Форвард врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу.

В итоге Влута унесли на носилках, вместо него вышел Юрий Железнов. Адамова с сотрясением тоже увели, на его место вышел Николай Заболотный.

Счет в матче 3:1 в пользу «Урала».