Дубль Смолова принес «Локомотиву» победу над «Сочи»

«Локомотив» победил «Сочи» (3:1) в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В составе гостей дубль оформил Федор Смолов. Он отличился на 44-й и 63-й минутах. В концовке еще один мяч забил Франсуа Камано. У хозяев гол забил Артур Юсупов (70-я минута). Соперник «Локо» по полуфиналу станет известен позднее.

В параллельной встрече «Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Уфу» (1:0).

БЕТСИТИ Кубок России

1/4 финала

«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 1:3 (0:1)

Голы: Смолов, 44 (0:1). Смолов, 63 (0:2). Юсупов, 70 (1:2). Камано, 90+6 (1:3).

«Сочи»: Адамов, Заика, Мевля, Маммана, Миладинович (Дуганджич, 90), Терехов, Юсупов (Руденко, 90), Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Маргасов, 54), А.Заболотный (Барсов, 79).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский (Магкеев, 79), Паблу, Чорлука (Живоглядов, 67), Рыбус, Мухин (Баринов, 56), Крыховяк, Куликов (Мурило, 67), Жемалетдинов, Лисакович, Смолов (Камано, 67).

Предупреждения: Заика, 18. Мухин, 53. Миладинович, 55. Гильерме, 62. Рыбус, 78.

Удаление: Заика, 50 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа).

7 апреля. Сочи. Стадион «Фишт».