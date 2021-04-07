«Ахмат» победил «Уфу» и вышел в полуфинал Кубка России

«Ахмат» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России обыграл «Уфу» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Евгения Харина.

Также в полуфинал Кубка вышел «Локомотив», обыгравший «Сочи» (2:1). 8 апреля пройдут четвертьфинальные матчи «Крылья Советов» — «Динамо» и «Арсенал» — ЦСКА.

БЕТСИТИ Кубок России

1/4 финала

«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» — 1:0 (0:0)

Гол: Харин, 55.

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Пуцко, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Алмаси, 64), Швец, Бериша (Мелкадзе, 63), Харин (Анхель, 77), Исмаэл.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Морозов, Плиев, Бауэр, Камилов, Урунов (Голубев, 45), Бизоза (Иванов, 73), Сысуев (Кротов, 57), Андрич (Жамалетдинов, 58).

Предупреждения: Быстров, 3. Сысуев, 29. Камилов, 30. Бизоза, 62. Семенов, 65. Никитин, 88.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Болотенков, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Шадыханов. Елеференко (оба — Москва).

7 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».