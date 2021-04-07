«Ахмат» победил «Уфу» и вышел в полуфинал Кубка России
«Ахмат» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России обыграл «Уфу» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Евгения Харина.
Также в полуфинал Кубка вышел «Локомотив», обыгравший «Сочи» (2:1). 8 апреля пройдут четвертьфинальные матчи «Крылья Советов» — «Динамо» и «Арсенал» — ЦСКА.
БЕТСИТИ Кубок России
1/4 финала
«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» — 1:0 (0:0)
Гол: Харин, 55.
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Пуцко, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Алмаси, 64), Швец, Бериша (Мелкадзе, 63), Харин (Анхель, 77), Исмаэл.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Морозов, Плиев, Бауэр, Камилов, Урунов (Голубев, 45), Бизоза (Иванов, 73), Сысуев (Кротов, 57), Андрич (Жамалетдинов, 58).
Предупреждения: Быстров, 3. Сысуев, 29. Камилов, 30. Бизоза, 62. Семенов, 65. Никитин, 88.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Болотенков, Мосякин (оба — Москва).
ВАР: Шадыханов. Елеференко (оба — Москва).
7 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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