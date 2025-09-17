«Сочи» — «Динамо»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Сочи» и «Динамо» сыграют в Кубке России 17 сентября

«Сочи» примет «Динамо» в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» и всего игрового вечера Кубка. Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — «Динамо» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры в Сочи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

17 сентября 2025, 20:30. Фишт (Сочи)

В первом круге группового турнира бело-голубые победили сочинцев со счетом 3:2.

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