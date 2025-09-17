Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

«Зенит» — «Ахмат»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Зенит» и «Ахмат» сыграют в Кубке России 17 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» на своем поле примет «Ахмат» в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

&laquo;Зенит&raquo; сыграет с &laquo;Ахматом&raquo;, &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; с &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;Кубке России.«Зенит» — «Ахмат», «Сочи» — «Динамо»: онлайн-трансляция матчей Кубка России

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат» и всего игрового вечера Кубка. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала, по платной подписке).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
17 сентября 2025, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ахмат

В первом круге группового турнира сине-бело-голубые победили грозненцев со счетом 2:1.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
Читайте также
Батраков голом «Барселоне» встал в один ряд с Карпиным, Мостовым и Аршавиным
«Я безумно счастлив». Как полузащитник «Галатасарая» Батраков отреагировал на свой гол в ворота «Барселоны» в ЛЧ
«Это детская мечта». Канцеров осваивается в НХЛ, дождался Бедарда и победил Малкина
Популярное видео
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Газзаев: «Динамо» с Гусевым по силам выиграть Кубок России»
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сочи» — «Динамо»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Крылья Советов» — «Краснодар»: Дуглас Аугусто забил дебютный гол и удвоил преимущество гостей
Новости
RSS RSS
Все новости