«Зенит» — «Ахмат»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Зенит» на своем поле примет «Ахмат» в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат» и всего игрового вечера Кубка. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала, по платной подписке).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

17 сентября 2025, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В первом круге группового турнира сине-бело-голубые победили грозненцев со счетом 2:1.

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