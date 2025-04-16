Соболев после гола за «Зенит» в матче с «Ростовом»: «2+1»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свое третье результативное действие за петербургскую команду FONBET Кубке России.

«2+1. Спасибо за поддержку!», — написал футболист в своем Telegram-канале.

13 апреля сине-бело-голубые дома обыграли «Ростов» в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0. Соболев открыл счет матча на 57-й минуте. Теперь на счету форварда 2 гола и 1 результативная передача в 6 матчах турнира.