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Ерохин о победе «Зенита» над «Ростовом» в ответном матче: «То, что сыграли на ноль — большой плюс»

Алексей Михайлов
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Питерцы победили со счетом 3:0 по сумме двух встреч и вышли в финал Пути РПЛ.

«Это была кубковая игра, в которой, конечно же, нам была необходима победа. Счет первого матча был достаточно скользкий. Можно сказать, что с 0:0 начинали, поэтому постарались сыграть максимально строго в обороне. То, что сыграли на ноль, я думаю, — это большой плюс. В атаке забили, могли еще, но что-то. В целом, провели хороший кубковый матч. Играли так, будто это была единственная игра сегодня, и от нее зависит итог противостояния.

У «Ростова» есть высокорослые форварды, соперник много играет за счет борьбы и подборов. Мы постарались нивелировать эти качества, чтобы строго сыграть в обороне. Я думаю, что во многом благодаря этому мы минимизировали количество моментов у ростовчан», — сказал Ерохин.

В финале Пути РПЛ «Зенит» сыграет с победителем пары «Динамо» — ЦСКА (первый матч — 1:2).

Александр Ерохин
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Ростов
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