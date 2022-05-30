Соболев показал футболку с фотографией мамы

Форвард «Спартака» Александр Соболев после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1) опубликовал новый пост в Telegram-канале.

25-летний нападающий выложил фото футболки с изображением мамы. Эту футболку футболист показал во время празднования гола в ворота «Динамо».

«Мама, это все для тебя», — написал Соболев.

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.