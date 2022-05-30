Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 00:29

Чернов — о победе в Кубке России: «Буду вспоминать всю жизнь»

Чернов заявил, что запомнит финал Кубка России на всю жизнь
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился впечатлениями от победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Только добрался до телефона и наконец могу почитать ваши комментарии. Большое спасибо за поддержку и теплые слова! Мы всей командой шли к этой цели и добились своего — взяли Кубок! Конечно, мне очень хотелось сыграть в финале. Но даже со скамейки, точнее особенно со скамейки, я чувствовал энергетику этого матча и переживал за ребят. Пенальти на последней минуте — это что-то! Буду вспоминать всю жизнь! Всех с победой! И отлично отметить Кубок», — написал Чернов в Telegram-канале.

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

Источник: https://t.me/chernov23/23
Никита Чернов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Соболев показал футболку с фотографией мамы
Олег Романцев: «Спартак» не разучился побеждать, и это дает надежду»
Паршивлюк подвел итоги выступления «Динамо» в текущем сезоне
Солтмурад Бакаев обратился к Зелимхану: «Для меня ты один из лучших воспитанников клуба, с которым прощаешься»
Ребров целовал Шамара, Жиго кричал «Ауф!» на столе, Бакаев объявил об уходе. Все эмоции золотой раздевалки «Спартака»
Каррера поздравил «Спартак» с победой в финале БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррера поздравил «Спартак» с победой в финале БЕТСИТИ Кубка России

Соболев показал футболку с фотографией мамы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости