Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился впечатлениями от победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Только добрался до телефона и наконец могу почитать ваши комментарии. Большое спасибо за поддержку и теплые слова! Мы всей командой шли к этой цели и добились своего — взяли Кубок! Конечно, мне очень хотелось сыграть в финале. Но даже со скамейки, точнее особенно со скамейки, я чувствовал энергетику этого матча и переживал за ребят. Пенальти на последней минуте — это что-то! Буду вспоминать всю жизнь! Всех с победой! И отлично отметить Кубок», — написал Чернов в Telegram-канале.

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.