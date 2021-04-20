Онопко считает, что победная серия «Локомотива» не повлияет на игру с ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча 1/2 БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и армейской командой.

«Игра важная для двух команд, — сказал Онопко «СЭ». — И оба клуба подходят к этой игре с некоторыми потерями. Эмоциональный фон не самый благоприятный. «Локомотив» последнюю игру выиграл, а ЦСКА упустил победу в матче с «Сочи». У армейцев есть потери — два защитника. Особенно серьезная потеря Марио Фернандеша. У «Локо» же, наверное, вернутся Мухин и Баринов. Тем не менее, я считаю, что у команд равные шансы на проход дальше. Это кубковая игра, а тут может произойти все что угодно. Кубковые матчи очень специфические».

Онопко также предположил, повлияет ли победная серия «Локо» на результат в этом матче.

«Вы знаете, игры, которые уже прошли, забываются. Сейчас все готовятся к полуфиналу. Все прошлые победы перевернуться, потому что это Кубок. Это реальный шанс выиграть трофей в этом году. Во второй паре «Ахмат» и «Крылья Советов». Это прекрасный шанс для молодежи поднять первый кубок над головой. Бороться за золото в чемпионате, конечно, можно, но шансов не так уж и много. Там уже понятно, что «Зенит» все-таки дотянет», — добавил Онопко.

Полуфинал БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет завтра, 21 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)