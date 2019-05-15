Смолову остался один гол до вступления в "Клуб 100"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов забил 99-й гол в зачет "Клуба 100", поразив ворота "Ростова" в ответном полуфинале Олимп-Кубка России (2:0).

Форвард, выступавший до "Локомотива" за "Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар" и голландский "Фейеноорд", 72 раза отличался в чемпионате России, 10 - в еврокубках, четыре - в Кубке страны, один - в чемпионате Голландии и 12 - в матчах за сборную страны. В настоящее время в символический клуб российских бомбардиров входит 31 футболист, причем трое из них - Артем Дзюба (147 голов), Ари (119) и Павел Погребняк (115) - продолжают карьеру. Первое место занимает Александр Кержаков, имеющий в активе 233 гола. (Кирилл Бурдаков)