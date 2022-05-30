Нападающий «Динамо» Федор Смолов после поражения от «Спартака» в финале Кубка обратился к фанатам своего клуба. Корреспондент «СЭ» передает слова Смолова.

«Спасибо большое, парни! Пацаны, извините! Вы болели ####### (очень хорошо — прим. «СЭ»). Парни, в следующем году выиграем, обещаю! Спасибо большое!» — сказал Смолов болельщикам.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. В финале БЕТСИТИ Кубка России бело-голубые проиграли «Спартаку» (1:2).