Смолов — болельщикам «Динамо»: «Обещаю, в следующем году выиграем»
Смолов поблагодарил фанатов «Динамо» за поддержку
Нападающий «Динамо» Федор Смолов после поражения от «Спартака» в финале Кубка обратился к фанатам своего клуба. Корреспондент «СЭ» передает слова Смолова.
«Спасибо большое, парни! Пацаны, извините! Вы болели ####### (очень хорошо — прим. «СЭ»). Парни, в следующем году выиграем, обещаю! Спасибо большое!» — сказал Смолов болельщикам.
В текущем сезоне Тинькофф РПЛ «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. В финале БЕТСИТИ Кубка России бело-голубые проиграли «Спартаку» (1:2).
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