Тренер «Акрона» Калешин: «Нет смысла говорить о содержании игры, запоминают победителя»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин после победы в серии пенальти над «Динамо» (0:0, 4-1) в матче Пути регионов FONBET Кубка России подвел итоги встречи.

— Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд! Это главный итог. Сейчас нет смысла говорить о содержании игры, запоминают команду победителя. «Динамо» играло лучше нас. Но в играх на выбывание все решает характер. Мы не дрогнули, они дрогнули.

— Как вам удалось пропустить всего один мяч с игры?

— Команда верит, что в одном матче можно обыграть соперника, который превосходит уровнем. Хочется, чтобы команда хорошо выглядела. Сегодня мы играли неважно, а соперник хорошо. Но это Кубок, такие матчи бывают. Футбол — это дух. Мы отдали все.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов«/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).