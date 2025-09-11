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Смолов догнал Аршавина по голам за карьеру среди российских футболистов

Алина Савинова
Федор Смолов.
Фото ФК «Броук Бойз»

Нападающий «Броук Бойз» Федор Смолов отличился в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Сатурна».

35-летний футболист забил на 63-й минуте игры. Этот гол стал для него 158-м в официальных матчах на высшем уровне. Смолов догнал Андрея Аршавина по голам за карьеру. Они занимают седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Смолов в сезоне-2024/25 стал чемпионом России вместе с «Краснодаром», после чего покинул клуб. В августе форвард присоединился к медийной команде «Броук Бойз».

Ранее в своей карьере Смолов также играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».

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Федор Смолов
Футбол
ФК Broke Boys
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