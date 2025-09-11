Футбол
11 сентября, 21:10

Ари дебютировал за «Броук Бойз» в Кубке России

Алина Савинова

Нападающий «Броук Бойз» Ари принял участие в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Сатурна».

39-летний футболист начал игру в запасе и вышел на замену на 55-й минуте.

Этот матч стал дебютным для Ари за «Броук Бойз». Он присоединился к медийной команде 4 сентября.

В России бразилец также выступал за «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак». В 2018 году он получил российское гражданство. 22 августа Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо», который занимал с декабря 2024 года.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
ФК Broke Boys
