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Сегодня, 19:28

Смолов был признан лучшим игроком полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов получил приз лучшему игроку матча по итогам встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0).

Нападающий «Динамо» провел на поле 65 минут, отметился голом и голевой передачей.

«Отмечу «Аланию». Они молодцы, вышли в полуфинал и точно это заслужили. Мы понимали, что БЕТСИТИ Кубок России — это отдельный турнир, и у нас есть возможность оказаться в финале. Хорошо, что удалось выйти в финал.

Дизайн премии лучшему игроку матча в этом году классный, тарелка — топ», — заявил Смолов пресс-службе турнира.

Завтра, 11 мая, во втором полуфинальном матче сыграют «Спартак» и «Енисей».

Федор Смолов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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