Смолов был признан лучшим игроком полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов получил приз лучшему игроку матча по итогам встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0).

Нападающий «Динамо» провел на поле 65 минут, отметился голом и голевой передачей.

«Отмечу «Аланию». Они молодцы, вышли в полуфинал и точно это заслужили. Мы понимали, что БЕТСИТИ Кубок России — это отдельный турнир, и у нас есть возможность оказаться в финале. Хорошо, что удалось выйти в финал.

Дизайн премии лучшему игроку матча в этом году классный, тарелка — топ», — заявил Смолов пресс-службе турнира.

Завтра, 11 мая, во втором полуфинальном матче сыграют «Спартак» и «Енисей».