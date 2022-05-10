Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев считает, что нужно увеличивать количество клубов в РПЛ.

«У нас создалась тенденция, что одни команды вылетают, а другие нет. Надо увеличивать чемпионат, при этом должен быть спортивный принцип. Считаю, что должны команды вылетать и залетать. Сам турнир меняется. Должен быть стимул. Расширять нужно. Не в «Алании» дело. Наш футбол стагнирует. 16 команд — мало. В еврокубках команды наши пропадают. Надо поднимать уровень внутри. Нужно играть в агрессивный футбол. Когда мы к нему привыкнем, тогда в Европе нам будет легче играть», — сказал Гогниев корреспонденту «СЭ».

Ранее «Алания» проиграла «Динамо» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 3:0 и закончила выступление в турнире.