Губерниев призвал Слуцкого уйти в отставку после поражения от «Енисея»: «Мучает себя, команду и болельщиков»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о поражении «Рубина» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России от «Енисея» (1:3).

«Леониду Слуцкому, по-моему, пора уйти из «Рубина», потому что ничего хорошего из этого не выйдет, несмотря на кредит доверия. Кризис начался еще когда играли легионеры, а сейчас у него совсем не получается. Слуцкий мучает себя, команду и болельщиков. «Енисей» и с «Локомотивом» выглядел здорово, и команда хорошая, и раздражитель прекрасный в лице «Рубина». Поэтому я очень рад за Красноярск. Футбольный «Енисей» развился, сия пучина поглотила Слуцкого и всех его игроков. Футбол показали хороший, а «Рубин» никакой», — сказал Губерниев «СЭ».

«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России.

Жеребьевка 1/2 финала состоится 21 апреля.