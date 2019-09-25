Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровска» и «Ахмата» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Хабаровске на «Стадионе им. Ленина» сегодня, начало — 12.00 (мск).

С первых минут в составе грозненцев выйдут хавбеки Денис Глушаков и Антон Швец. Бывший форвард ЦСКА, игрок хабаровской команды Константин Базелюк остался в запасе хозяев.

Стартовый состав «СКА-Хабаровска»: Обухов — Зайцев, Суслов, Шляков, Мищенко — Кацаев, Никифоров, Камилов, Гаджимурадов, Оанча — Кузьмичев.

Запасные: Соромытько, Кырнац, Матвийчук, Эльмурзаев, Труфанов, Малеев, Сато, Асани, Трифонов, Базелюк, Брагин.

Стартовый состав «Ахмата»: Городов — Уциев, Мусалов, Анхель, Нижич — Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Михалак — Понсе.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Семенов, Иванов, Кадыров, Гащенков, Бериша, Садулаев, Шиманьски, Митришев.

1/16 финала Кубка: расписание и трансляции матчей