Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»: Глушаков и Швец в старте гостей. Базелюк — в запасе хозяев

11:14
Теги:

Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровска» и «Ахмата» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Хабаровске на «Стадионе им. Ленина» сегодня, начало — 12.00 (мск).

С первых минут в составе грозненцев выйдут хавбеки Денис Глушаков и Антон Швец. Бывший форвард ЦСКА, игрок хабаровской команды Константин Базелюк остался в запасе хозяев.

Стартовый состав «СКА-Хабаровска»: Обухов — Зайцев, Суслов, Шляков, Мищенко — Кацаев, Никифоров, Камилов, Гаджимурадов, Оанча — Кузьмичев.

Запасные: Соромытько, Кырнац, Матвийчук, Эльмурзаев, Труфанов, Малеев, Сато, Асани, Трифонов, Базелюк, Брагин.

Стартовый состав «Ахмата»: Городов — Уциев, Мусалов, Анхель, Нижич — Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Михалак — Понсе.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Семенов, Иванов, Кадыров, Гащенков, Бериша, Садулаев, Шиманьски, Митришев.

СКА-Хабаровск — Ахмат

1/16 финала Кубка: расписание и трансляции матчей

Опрос

проголосовало: 21913
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/match/match_13613.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




Прямой эфир
Прямой эфир