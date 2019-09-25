Силовики ввели в Набережных Челнах особый режим передвижения

В Набережных Челнах, где вечером пройдет матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком»?, введен особый режим. Передвигаться по городу можно только с паспортом, о чем болельщикам москвичей сообщают при прибытии в город. Сотрудники правоохранительных органов дежурят во всех районах города.

На данный момент до Набережных Челнов добралось порядка тысячи фанатов красно-белых. Встреча начнется в 18.30 на стадионе парка «Гренада». (Александр Рогулев)

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