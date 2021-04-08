Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в рамках четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

«Результат не такой уж неожиданный. Кубок состоит из одного матча, тут выигрывает тот, кто больше хочет. Сегодня больше победить хотели игроки «Крыльев». Я думаю, что «Динамо» недооценило соперника. Не было мотивации. Если был бы матч против «Барселоны», то тогда настрой был бы запредельный. Игроки понимали, что играют против команды из ФНЛ. У «Динамо» молодая команда. Это все приходит с опытом"Крылья» больше хотели и выиграли заслуженно, они очень крепкая команда. Мне они понравились. Если удастся сохранить состав, то в следующем году они многим испортят жизнь в Премьер лиге", — сказал Силкин «СЭ».

Жеребьевка 1/2 финала кубка состоится 9 апреля.

(Владимир Пушкарев)