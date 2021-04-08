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Хохлов — о вылете «Динамо» из Кубка: «Не назову это трагедией»

19:44
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России от «Крыльев Советов» (0:2).

«Я еще до игры говорил, что легкой игры не будет, потому что «Крылья Советов» хорошо выступают в ФНЛ. Хоть и Шварц говорил, что «Динамо» является фаворитом, но это нужно доказывать на поле. И на этом поле мне сегодня понравились больше «Крылья». Они заслуженно победили. Не назову это трагедией для «Динамо», но это не тот результат, на которой рассчитывали», — сказал Хохлов «СЭ».

Жеребьевка 1/2 финала состоится 9 апреля. В 19.30 начнется последний матч 1/4 финала между «Арсеналом» и ЦСКА.

(Владислав Флегонтов)

Крылья Советов — Динамо

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