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«Арсенал» — ЦСКА: хозяева открыли счет

20:08
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«Арсенал» открыл счет в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

На 33-й минуте отличился Евгений Луценко. Счет матча — 1:0 в пользу «Арсенала».

Арсенал Т — ЦСКА

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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