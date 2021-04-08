«Арсенал» — ЦСКА: хозяева открыли счет
20:08
«Арсенал» открыл счет в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.
На 33-й минуте отличился Евгений Луценко. Счет матча — 1:0 в пользу «Арсенала».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры
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