Шварц: «Если положить на чашу весов то, что произошло сегодня и весь сезон, положительное перевешивает»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2).

— В первую очередь хотелось бы поздравить «Спартак» с победой в Кубке. Игра была интенсивная с обеих сторон, мы переживаем, нам очень горько из-за поражения. Но я благодарю свою команду за сегодняшний матч. Мы должны идти дальше. Если положить на чашу весов то, что произошло сегодня и весь сезон, положительное перевешивает. Также благодарю Андрея Воронина и Ивана Ордеца. Если говорить о пенальти Фомина, такое бывает, мы его поддерживаем в такую минуту, — заявил Шварц.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Динамо» выигрывал Кубок СССР шесть раз и один раз — Кубок России.