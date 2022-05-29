Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал будущее главного тренера московского клуба Паоло Ваноли.

«Уйдет ли Ваноли? У меня нет информации, что кто-то планирует уйти. Я надеюсь, что все останутся в обойме. Хотелось бы, чтобы мы избежали перемен и сохранили свой состав. Мне неизвестно ничего о том, что Ваноли может уйти», — цитирует Мележикова «СЭ».

Также генеральный директор красно-белых рассказал, как будет праздновать победу над «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России (2:1).

«Как я буду праздновать? Выпью вина. Пить много нельзя, завтра уже общее собрание», — сказал он.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории.