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Хохлов — о пенальти в ворота «Спартака»: «Не понимаю, кто придумывает эти правила!»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«По новым трактовкам Левников обязан был назначить пенальти. Кто придумывает эти правила, я не понимаю. Я бы такие фолы давным-давно убрал, не важно в чью сторону. Те люди, которые придумали эти правила, просто убивают. Так что к судье сегодня вопросов нет, он был обязан засчитывать этот фол. А так, по игре более целостную картинку показал «Спартак», — сказал Хохлов «СЭ».

В концовке встречи полузащитник бело-голубых Даниил Фомин пробил с пенальти выше ворот.

Дмитрий Хохлов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
0
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