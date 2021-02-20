Широков — о поражении «Зенита»: «Семака нужно поддержать! Ничего страшного не произошло»
Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение команды от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.
«Семака, кончено, нужно поддержать! А давайте рубить голову каждому тренеру после каждого поражения! Что такого-то? Ничего страшного не произошло, это Кубок. «Арсенал» — молодцы, а «Зенит» сосредоточится на чемпионате России», — сказал Широков «СЭ»
«Зенит» покидает БЕТСИТИ Кубок России, а «Арсенал» вышел в 1/4 финала. Своего соперника он узнает после жеребьевки.
Сегодня состоится еще один матч 1/8 финала. «Динамо» дома сыграет со «Спартаком». Напомним, что «Зенит» являлся действующим обладателем Кубка России.
(Владислав Флегонтов)
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