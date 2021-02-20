Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение команды от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Семака, кончено, нужно поддержать! А давайте рубить голову каждому тренеру после каждого поражения! Что такого-то? Ничего страшного не произошло, это Кубок. «Арсенал» — молодцы, а «Зенит» сосредоточится на чемпионате России», — сказал Широков «СЭ»

«Зенит» покидает БЕТСИТИ Кубок России, а «Арсенал» вышел в 1/4 финала. Своего соперника он узнает после жеребьевки.

Сегодня состоится еще один матч 1/8 финала. «Динамо» дома сыграет со «Спартаком». Напомним, что «Зенит» являлся действующим обладателем Кубка России.

(Владислав Флегонтов)