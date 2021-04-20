Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Завтра будут играть потенциальные победители Кубка, — сказал Широков «СЭ». — Фаворита здесь нет. Игра 50 на 50. Это будет больше похоже на первую игру чемпионата. Первый тайм за «Локомотивом», второй за ЦСКА. Армейская команда выдала очень плохой матч против «Сочи». У «Локомотива» все очень хорошо — и последняя игра, и эмоциональное состояние. Плюс «Локо» играет дома, но это вообще не критично. У ЦСКА много болельщиков, которые готовы будут прийти. Это кубковый матч, а эти два клуба идеально подходят для подобного формата».

Широков также считает, что в паре «Ахмат» — «Крылья Советов» будет не менее интересная игра.

«Предполагается, что «Ахмат» выйдет в финал. Он здорово проводит последние матчи, по крайней мере, по счету. Громит всех дома и в гостях. Хотя, «Крылья» не так просты. Они во всех матчах были не фаворитами, однако «Химки» разложили на раз. А потом «Динамо» обыграли, хотя москвичи были в хорошей форме. Очень интересно посмотреть, кто же все-таки выйдет в финал», — добавил Широков.

Полуфиналы БЕТСИТИ Кубка России пройдут 21 апреля в Москве и Грозном.

(Артем Бухаев)