Баринов считает, что ЦСКА будет цепляться за Кубок России из-за проблем в РПЛ

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/2 БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Футбол, тем более, Кубок — вещь непредсказуемая. Я всегда жду от «Локо» побед, даже если он играет с «Баварией». Опасения, конечно, есть. Вон «Спартак» и свадьбу наметил на матч с «Локомотивом», будучи полностью уверенным, что они переиграют нас. Не думаю, что тогда были у кого-то опасения. А потом началось написание кляуз: «Доносчику первый кнут», играть нужно на поле», — сказал Баринов «СЭ».

Также Баринов не понимает решения руководства ЦСКА назначить Олича главным тренером ЦСКА.

«Почему вдруг Олича в такой ситуации, когда команда засбоила, конец сезона, может попасть еще в еврокубки, а то и в Лигу чемпионов? Она боролась, а тут: «Нате вам Олича». Конечно, всем кажется, «Локомотив» 9 игр выиграл, а ЦСКА сбоит, поэтому мы — фаворит. Но, понимаете, ЦСКА тем более будет цепляться за Кубок, потому что «Локо» все еще может претендовать на Лигу чемпионов или просто еврокубки, но армейцы...» — добавил Баринов.

Полуфинал БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет завтра, 21 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)