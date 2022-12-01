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Шавло: «КДК выбил основных игроков «Зенита» и «Спартака», матчи не будут зрелищными»

Мария Гусева
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о решении КДК дисквалифицировать 6 футболистов на 6 матчей Кубка России по итогам массовой драки в матче группы Пути РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пен).

«Надо посмотреть, кто как себя вел. Когда шесть игр дают игроку за простой толчок, а другому дают тоже шесть матчей за то, что он ногами лупасит футболиста, это разные вещи. С большой долей вероятности так можно нанести игроку серьезную травму. Нужно применять разные меры в таком случае. КДК вынес такое решение, чтобы не было возражений. Этим решением КДК выбил основных игроков «Зенита» и «Спартака». В следующем матче Кубка не будут играть четыре-пять основных футболистов, из-за этого игры не будут зрелищными. Конечно, наказывать надо, но решения о дисквалификации должны быть разными», — цитирует «РБ Спорт» Шавло.

Ранее 1 декабря стало известно, что КДК дисквалифицировал на шесть матчей Кубка страны за массовую драку в концовке матча 27 ноября в Санкт-Петербурге шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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