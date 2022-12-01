Мостовой: «В КДК могли бы дисквалифицировать еще человек пять из «Зенита» и «Спартака», если бы захотели»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение КДК по итогам массовой драки в матче красно-белых с «Зенитом».

По итогам заседания КДК шестерых футболистов — Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») — дисквалифицировали на 6 матчей.

«Понятно, что кто-то согласится с этим решением, а кто-то — нет. Если честно, эта история уже надоела. Все ее уже обсудили. К этим шестерым, думаю, можно было еще пару человек прибавить. Не все получили наказание. Их же дисквалифицировали на Кубок России, ничего страшного вообще. Думаю, что если бы в КДК захотели, то еще человек пять получили бы дисквалификацию», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

После заседания КДК «Зенит» заявил, что собирается оспорить дисквалификацию Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао.