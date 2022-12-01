Ринат Билялетдинов заявил, что дисквалификация на шесть матчей — многовато для игроков

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов выразил свое мнение по поводу решения КДК РФС, давший длительные дисквалификации участникам драки в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пен).

«В финале эти ребята не появятся, будут играть другие люди. Для клубов это станет потерей, какие-то проблемы появятся с составом, но шанс получат другие игроки. Дисквалификация на шесть матчей — это многовато, но для придания интереса турниру может и пойдет. Покажет, что тут нет равнодушных и все бьются за Кубок. Стоило ли распространить бан и на матчи чемпионата? Нет, такие моменты надо было до старта турнира проговаривать. А так — это два разных соревнования, ничего пересекаться не должно. Мне кажется, что люди пропустят по три матча, а дальше попросят скостить срок. Это если кто-то из команд дойдет до финала. Но половину срока они точно отсидят», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.

Ранее 1 декабря стало известно, что КДК дисквалифицировал шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4:2 — по пен.) на шесть матчей Кубка страны за массовую драку в концовке матча 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил всех шестерых игроков с поля в матче «Зенит» — «Спартак». Красные карточки получили: Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), а также Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (все трое — «Спартак»).