20:23 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Шансы так и остались 50 на 50". Парфенов - о кубковой победе над "Арсеналом"

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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы над "Арсеналом" в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России (1:0) заявил, что шансы обеих команд на выход в следующую стадию остались равными. 

- Трудная получилась игра, - приводит слова Парфенова официальный Твиттер "Урала". - Шансы так и остались 50 на 50. Через месяц будет тоже тяжелый матч. Теперь надо восстановиться за три дня перед встречей с "Енисеем".

 

Ответный матч пройдет в Туле 15 мая.

Урал - Арсенал Т

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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