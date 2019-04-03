"Шансы так и остались 50 на 50". Парфенов - о кубковой победе над "Арсеналом"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы над "Арсеналом" в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России (1:0) заявил, что шансы обеих команд на выход в следующую стадию остались равными.
- Трудная получилась игра, - приводит слова Парфенова официальный Твиттер "Урала". - Шансы так и остались 50 на 50. Через месяц будет тоже тяжелый матч. Теперь надо восстановиться за три дня перед встречей с "Енисеем".
Дмитрий Парфёнов: "Трудная получилась игра. Шансы так и остались 50 на 50. Через месяц будет тоже тяжелый матч. Теперь надо восстановиться за три дня перед встречей с "Енисеем". #УралАрсенал pic.twitter.com/FtGFDkSqXC– ФК Урал (@FCURAL) 3 апреля 2019 г.
Ответный матч пройдет в Туле 15 мая.
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